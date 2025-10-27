Депутат призвал не выкладывать в Сеть некрёщенных детей ради их души

Растущая среди молодых родителей практика на ведение блогов и страничек в интернете, посвящённых их малолетним детям, требует высокой ответственности и духовного осмысления. Об этом в разговоре с Life.ru заявил зампред ВРНС, депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

Он отметил, что в стремлении поделиться радостью материнства и отцовства с окружающими важно не навредить самому дорогому — душе ребёнка.

«Сегодня мы наблюдаем, как жизнь малыша с первых дней становится достоянием широкой аудитории в сети. Однако прежде чем сделать такое ответственное решение, родителям необходимо задуматься о духовной защите своего чада. Первым и самым важным шагом для православных христиан должно стать принятие ребенком святого крещения. Это та благодатная ограда, которая даруется свыше», — сказал Иванов.

По мнению собеседника Life.ru, даже после совершения этого великого таинства родителям не следует полагаться лишь на собственное разумение. Иванов настоятельно призывает всех родителей, которые задумываются о публикации снимков или видео своих детей в интернете, не пренебрегать советом с духовным наставником.

Получить благословение у священника, которому вы доверяете, — это не просто формальность, а акт духовной рассудительности, уверен депутат. Батюшка, зная конкретную ситуацию, может дать мудрый совет, предостеречь от необдуманных поступков и помочь сохранить внутренний мир ребенка и семейный покой. Благословение открывает путь к благим начинаниям.

«Хочу обратить внимание на глубину ответственности, которая лежит на родителях в современном мире. Вопросы цифровой среды и сохранения личной безопасности наших детей тесно переплетаются с вопросами веры и традиционных ценностей», — отметил лидер движения.

Иванов добавил, что наша главная задача — не идти слепо за модными тенденциями, а выстраивать жизнь семьи на прочном духовном фундаменте. Только так мы сможем воспитать здоровое и сильное поколение, любящее своё Отечество и его многовековые святыни.