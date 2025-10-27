Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 октября, 04:30

Депутат призвал не выкладывать в Сеть некрёщенных детей ради их души

Обложка © Freepik / freepic.diller

Обложка © Freepik / freepic.diller

Растущая среди молодых родителей практика на ведение блогов и страничек в интернете, посвящённых их малолетним детям, требует высокой ответственности и духовного осмысления. Об этом в разговоре с Life.ru заявил зампред ВРНС, депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

Он отметил, что в стремлении поделиться радостью материнства и отцовства с окружающими важно не навредить самому дорогому — душе ребёнка.

«Сегодня мы наблюдаем, как жизнь малыша с первых дней становится достоянием широкой аудитории в сети. Однако прежде чем сделать такое ответственное решение, родителям необходимо задуматься о духовной защите своего чада. Первым и самым важным шагом для православных христиан должно стать принятие ребенком святого крещения. Это та благодатная ограда, которая даруется свыше», — сказал Иванов.

В РПЦ осудили странные способы мамочек уберечь некрещёных детей от сглаза
В РПЦ осудили странные способы мамочек уберечь некрещёных детей от сглаза

По мнению собеседника Life.ru, даже после совершения этого великого таинства родителям не следует полагаться лишь на собственное разумение. Иванов настоятельно призывает всех родителей, которые задумываются о публикации снимков или видео своих детей в интернете, не пренебрегать советом с духовным наставником.

Получить благословение у священника, которому вы доверяете, — это не просто формальность, а акт духовной рассудительности, уверен депутат. Батюшка, зная конкретную ситуацию, может дать мудрый совет, предостеречь от необдуманных поступков и помочь сохранить внутренний мир ребенка и семейный покой. Благословение открывает путь к благим начинаниям.

Собираем красный угол: Какие иконы обязательно должны быть в каждой семье в иконостасе
Собираем красный угол: Какие иконы обязательно должны быть в каждой семье в иконостасе

«Хочу обратить внимание на глубину ответственности, которая лежит на родителях в современном мире. Вопросы цифровой среды и сохранения личной безопасности наших детей тесно переплетаются с вопросами веры и традиционных ценностей», — отметил лидер движения.

Иванов добавил, что наша главная задача — не идти слепо за модными тенденциями, а выстраивать жизнь семьи на прочном духовном фундаменте. Только так мы сможем воспитать здоровое и сильное поколение, любящее своё Отечество и его многовековые святыни.

Как выбрать именную икону: Рассказываем про тонкости поиска вашего святого и его правильного образа
Как выбрать именную икону: Рассказываем про тонкости поиска вашего святого и его правильного образа

Кроме этого россиянам разъяснили правила православного дресс-кода для посещения храма. Почему женщины должны быть в покрытой головой, можно ли приходить в джинсах и как правильно одеваться при посещении церкви, читайте в материале Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar