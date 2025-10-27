Россияне посчитали дискриминацией идею платного ОМС для безработных

Введение платного ОМС для неработающих граждан большинство россиян считает дискриминацией или попыткой переложить финансовую ответственность на население. Об этом сообщает «Газета.ru».

Почти треть опрошенных (32%) прямо назвали введение платного ОМС для безработных граждан дискриминацией. Ещё 29% усматривают в этом предложении попытку переложить финансовую ответственность государства на граждан. В то же время почти 15% респондентов назвали идею справедливой и логичной, а 1,99% — неизбежной для сохранения системы ОМС.

Участники опроса отмечали, что ОМС и так обязателен, и нет уверенности, что деньги действительно идут на медицину, или что не работают временно, а платить, когда у тебя нет дохода, — абсурдно. Среди прочих ответов опрошенные назвали инициативу шагом к коммерциализации медицины. Некоторые респонденты считают идею спорной и требующей доработки, другие — допустимой, если собранные средства будут использоваться прозрачно и по назначению.

Большинство опрошенных (67,3%) считают, что платить по ОМС должно государство. Среди тех, кто готов обсуждать конкретные суммы, по 4% назвали суммы от 5 тыс. и от 10 тыс. рублей, 5% — от 10 тыс. до 25 тыс. рублей в год, ещё почти 6% — до 45 тыс. рублей в год. Около 3% допустили сумму выше этого уровня.

Респонденты поясняли, что если уже есть налоги и НДС, то зачем вводить еще одну форму побора. Другие предлагали компромисс: сделать разные тарифы в зависимости от уровня доходов и средней зарплаты по региону. Половина участников опроса видит в инициативе риск роста социальной напряжённости. Почти треть считают, что граждане начнут искать обходные пути, чтобы избежать выплат.

Среди категорий граждан, которых не стоит обязывать к уплате взносов по ОМС, 13,25% назвали людей с низким доходом, 11,47% — временно безработных (до трёх месяцев), 9,14% — женщин в декрете, а 5,44% — людей, ухаживающих за больными родственниками. При этом 21,29% выступили за одинаковые правила для всех.

Справедливой нынешнюю систему обязательного медицинского страхования считают лишь 12,91% россиян. 28,4% уверены, что она нуждается в глубокой реформе и большей прозрачности; 15,08% назвали систему неэффективной, а 17,44% признались, что не понимают, куда направляются средства. Часть респондентов добавили, что в медицине стало слишком много коммерции, не хватает врачей и сложно попасть на приём.