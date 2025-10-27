Россия и США
27 октября, 09:38

Больше никаких полётов: Авиакомпанию «Ангара» лишили лицензии после внеплановой проверки

Авиакомпанию «Ангара» лишили лицензии из-за нарушений норм безопасности

Обложка © VK/ Авиакомпания «Ангара»

Росавиация отозвала у авиакомпании «Ангара» разрешение на осуществление коммерческих авиаперевозок с 5 ноября. Причиной стало нарушение норм безопасности, выявленное проверкой. Об этом рассказали в телеграм-канале ведомства.

«Начиная с 5 ноября, этот перевозчик не сможет выполнять коммерческие рейсы. Решение принято в целях обеспечения безопасности полетов, на основании акта внеплановой проверки МТУ Ространснадзора по Сибирскому федеральному округу», — указали в пресс-службе Росавиации.

Самолёты «Ангары» больше не полетят по таким направлениям, как Хабаровск — Зея — Тында, Иркутск — Киренск — Бодайбо — Чара и другим регионам Сибири и Дальнего Востока. Вместо неё перевозить пассажиров начнут авиакомпании «Ираэро», «Аврора» и «Хабаровские авиалинии».

Тем, кто купил билеты на рейсы после 5 ноября, предложат два варианта: полный возврат денег или замену рейса на другой перевозчик. Оформить возврат можно на сайте «Ангары» или там, где покупался билет.

Авиакомпанию могли лишить лицензии из-за авиакатастрофы с участием их самолёта, произошедшей летом. Напомним, 24 июля в Амурской области потерпел крушение самолёт Ан-24, выполнявший рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында. На борту находились 48 человек, включая пятерых детей; выжить не удалось никому.

Полина Никифорова
