Тренер предложил способ возродить советскую традицию утренних зарядок

В советское время утренняя зарядка была неотъемлемой частью жизни многих людей, однако актуальна ли эта практика сегодня? На эту тему высказался профессиональный тренер Дмитрий Васильченко.

В СССР «Утренняя гимнастика» по радио была очень популярна, её вёл диктор Николай Гордеев. Эксперт назвал этот проект одним из самых успешных в мире.

«В СССР существовал продуманный подход к физическому воспитанию. Одним из его ключевых элементов была утренняя гимнастика — неотъемлемая часть стратегии оздоровления нации», — говорит тренер.

Васильченко отметил, что гимнастика включала дыхательные упражнения, проработку мышц и суставов, а также активные движения. По его словам, зарядка запускала все системы организма, но из-за радиоформата некоторые люди делали ошибки и могли получить травмы.

Эксперт считает, что утренняя зарядка воспитывала дисциплину, положительно влияла на здоровье, повышала тонус и улучшала работу внутренних органов. Васильченко также подчеркнул политический аспект: здоровые граждане были необходимы для развития страны и победы в войне. Он отметил, что многие люди старшего поколения отличались крепким здоровьем благодаря физической активности.

В советское время также были популярны производственная гимнастика, система ГТО и детские спортивные школы. Сегодня акцент сместился на индивидуальную ответственность за здоровье. Васильченко отметил, что сейчас есть множество вариантов для занятий спортом, включая телеканалы, приложения, фитнес-клубы и смарт-устройства.

В разговоре с «Вечерней Москвой» эксперт допустил, что можно попробовать возродить утреннюю гимнастику, сегментировав аудиторию и создав персонализированные комплексы упражнений. Однако по его мнению, собрать всех вместе для зарядки может быть сложно из-за изменившегося ритма жизни.

Ранее тренер бегового клуба и кандидат в мастера спорта призвал не прерывать пробежки с наступлением зимы. Регулярные занятия в холодное время года, по его словам, эффективно развивают выносливость и закаляют характер. Он отмечает, что морозный воздух, насыщенный кислородом, способствует лучшему питанию мышц, а отсутствие перегрева позволяет поддерживать оптимальный сердечный ритм. Более того, неспешный зимний бег закладывает прочный фундамент для будущих спортивных достижений и личных рекордов.