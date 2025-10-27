Журналист назвал Мостового парнем «не робкого десятка» за отпор похитителям

Российский журналист Илья Казаков высоко оценил мужественность футболиста петербургского «Зенита» Андрея Мостового, давшего решительный отпор преступникам, которые хотели его похитить. Соответствующий пост был опубликован в личном Telegram-канале журналиста.

Казаков охарактеризовал футболиста как смелого и решительного человека, проявившего самообладание в экстремальной ситуации. Особо подчёркивается, что инциденты с попытками похищения игроков национальной сборной и ведущих российских клубов являются беспрецедентными в современной спортивной истории. Журналист также выразил уважение правоохранительным органам, обеспечившим оперативное расследование данного преступления.

«Мостовой не робкого десятка парень. Отбился, не струсил. Чтобы игрока сборной, звезду топ-клуба пытались похитить — не припомню такого. Сотрудникам органов за такую оперативную работу — респект», — написал журналист.