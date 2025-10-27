Журналист назвал Мостового парнем «не робкого десятка» за отпор похитителям
Обложка © РИА Новости / Алексей Филиппов
Российский журналист Илья Казаков высоко оценил мужественность футболиста петербургского «Зенита» Андрея Мостового, давшего решительный отпор преступникам, которые хотели его похитить. Соответствующий пост был опубликован в личном Telegram-канале журналиста.
Казаков охарактеризовал футболиста как смелого и решительного человека, проявившего самообладание в экстремальной ситуации. Особо подчёркивается, что инциденты с попытками похищения игроков национальной сборной и ведущих российских клубов являются беспрецедентными в современной спортивной истории. Журналист также выразил уважение правоохранительным органам, обеспечившим оперативное расследование данного преступления.
«Мостовой не робкого десятка парень. Отбился, не струсил. Чтобы игрока сборной, звезду топ-клуба пытались похитить — не припомню такого. Сотрудникам органов за такую оперативную работу — респект», — написал журналист.
Напомним, что 23 октября была предпринята неудачная попытка похищения футболиста Андрея Мостового у магазина на Крестовском острове. Двумя днями позже, 25 октября, в том же районе был похищен зять депутата Госдумы Вячеслава Макарова. Преступники заставили его перевести 210 тысяч рублей и потребовали ещё 10 миллионов. По факту возбуждено уголовное дело. Позднее выяснилось, что злоумышленниками были студенты 19-20 лет, действовавшие по указанию неизвестного заказчика, с которым они общались через мессенджер. Подозреваемые уже задержаны.
