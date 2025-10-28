Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 октября, 06:15

В Бурятии десятки человек выписаны из больницы после лечения от отравления

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Из республиканской инфекционной больницы в Бурятии выписаны 80 человек, пострадавших от массового пищевого отравления. Двое пациентов всё ещё находятся под наблюдением врачей. Об этом РИА «Новости» сообщили в Минздраве региона.

«По данным на 28 октября, из республиканской клинической инфекционной больницы выписано 80 человек, продолжают лечение два пациента», — говорится в сообщении.

В Бурятии нашли кучу нарушений в цеху, едой из которого отравились более 40 человек
В Бурятии нашли кучу нарушений в цеху, едой из которого отравились более 40 человек

Напомним, что в Бурятии несколько десятков человек, включая детей, были госпитализированы с острой кишечной инфекцией. У заболевших и сотрудников пищеблока выявили норовирус, часть пациентов также заразилась сальмонеллёзом. Пострадавшие направлялись в инфекционные больницы республики, один человек попал в реанимацию. В Улан-Удэ по делу о массовом отравлении была задержана заведующая цехом готовой продукции. По последним данным, число заболевших достигло 165 человек, из которых 92 — дети. Все пациенты получают необходимую медицинскую помощь.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Происшествия
  • Бурятия, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar