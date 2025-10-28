Мать пропавшего в Босфоре пловца Свечникова сообщила о важном свидетеле
Николай Свечников. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / beswim
Мать Николая Свечникова — российского пловца, пропавшего в Босфоре в августе, заявила о встрече со свидетелем, который последним видел её сына.
«Сегодня обратимся к турецкому свидетелю, он его видел последним. Возможно, он с нами встретится. Во время заплыва он Коле сказал: «Не туда плывешь». Коля махнул рукой и поплыл», — рассказала Галина РИА «Новости».
Николай Свечников бесследно исчез 24 августа во время заплыва через пролив Босфор в Турции. Он стал единственным из почти трёх тысяч участников, кто не достиг финиша. Факт его пропажи был обнаружен лишь через несколько часов после окончания заплыва. СМИ писали, что он плыл в противоположную сторону во время заплыва. Близкие пловца подозревают организаторов соревнований в халатности и сокрытии видеоматериалов с заплыва. Мать Николая Галина Свечникова лично отправилась в Турцию на поиски сына.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.