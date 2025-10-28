Мать пропавшего в Босфоре пловца Свечникова сообщила о важном свидетеле

Мать Николая Свечникова — российского пловца, пропавшего в Босфоре в августе, заявила о встрече со свидетелем, который последним видел её сына.

«Сегодня обратимся к турецкому свидетелю, он его видел последним. Возможно, он с нами встретится. Во время заплыва он Коле сказал: «Не туда плывешь». Коля махнул рукой и поплыл», — рассказала Галина РИА «Новости».