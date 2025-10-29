День комсомола 29 октября: 10 фотографий из закрытых архивов, которые вернут вас в СССР

29 октября отмечается день рождения комсомола — организации, которая на протяжении семи десятилетий объединяла миллионы молодых людей по всему Советскому Союзу. Мы отобрали десять фотографий из архивов ТАСС, которые показывают комсомольцев в самые разные моменты их жизни: от торжественных съездов в Кремле до строительных площадок на Чукотке. Эти снимки не просто документальная хроника, а живые свидетельства времени, когда быть комсомольцем означало нечто большее, чем просто членство в организации. Давайте посмотрим на лица тех, кто искренне верил, что строит новый мир, и попытаемся понять, какой была молодость наших родителей и бабушек с дедушками.

Март 1954-го, СССР, Москва. Делегаты XII съезда Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодёжи в Кремле.

Июль 1961-го, СССР, Москва. Первый космонавт планеты, Герой Советского Союза Юрий Алексеевич Гагарин раздаёт автографы после выступления на Всеармейском совещании комсомольских работников в Центральном театре Советской армии.

Май 1966-го, СССР, Москва. Делегаты от Таджикской ССР перед открытием XV съезда Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодёжи в Кремле.

Июнь 1968-го, СССР, Москва. Парад-пролог «Из истории ВЛКСМ» в День советской молодёжи, посвящённый 50-летию со дня основания комсомола.

Июнь 1972-го, СССР, Ленинград. Митинг дружбы в цехе Ленинградского электромашиностроительного объединения «Электросила» имени С.М. Кирова в рамках II фестиваля дружбы молодёжи СССР и ГДР, посвящённого 50-летию образования СССР.

Лето 1975-го, СССР, Магаданская область, Чукотский национальный округ. Комсомольцы посёлка Билибино.

Апрель 1978-го, СССР, Казахская ССР, Экибастуз. Комсомольско-молодёжная бригада монтажников под руководством Василия Сизинцева на строительной площадке Экибастузской ГРЭС I.

Апрель 1982-го, СССР. Комсомолец, ударник строительства Сергей Дулин с книгой эстафеты.

Апрель 1983-го, СССР, Тюмень. Встреча комсомольцев-строителей в городе.

Сентябрь 1986-го, СССР, Москва. Митинг солидарности с борьбой против фашистского режима в Чили и диктатуры Пиночета в Высшей комсомольской школе при ЦК ВЛКСМ.

Эти фотографии — живая история целой эпохи, когда миллионы молодых людей действительно верили в то, что строят новый мир. Комсомол был не просто организацией, это была целая система ценностей, образ жизни, путь к карьере и возможность реализовать себя. Да, многое в той системе было формальным и идеологизированным, но энтузиазм на этих снимках выглядит искренним. Молодёжь ехала на стройки в Сибирь и на Дальний Восток, работала на заводах, участвовала в международных фестивалях, встречала героев и сама становилась героями.