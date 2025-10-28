Роман Попов незадолго до смерти успел сняться в пяти фильмах, которые вскоре выйдут на экраны

Актёр Роман Попов появится ещё в пяти фильмах, премьеры которых запланированы на ближайшие годы. Одной из главных премьер станет новогодняя сказка «Письмо Деду Морозу», выход которой намечен на 27 ноября. Об этом сообщил Mash.

В картине Попов снимался вместе с Натальей Орейро, и аргентинская актриса планирует прилететь в Москву на премьеру. Съёмки новогоднего фильма завершились в прошлом году. Кроме того, в стадии производства находятся ещё четыре кинокартины с участием Попова.