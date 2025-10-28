Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 октября, 13:45

Роман Попов незадолго до смерти успел сняться в пяти фильмах, которые вскоре выйдут на экраны

Актёр Роман Попов. Обложка © Telegram / Роман Попов Official

Актёр Роман Попов. Обложка © Telegram / Роман Попов Official

Актёр Роман Попов появится ещё в пяти фильмах, премьеры которых запланированы на ближайшие годы. Одной из главных премьер станет новогодняя сказка «Письмо Деду Морозу», выход которой намечен на 27 ноября. Об этом сообщил Mash.

В картине Попов снимался вместе с Натальей Орейро, и аргентинская актриса планирует прилететь в Москву на премьеру. Съёмки новогоднего фильма завершились в прошлом году. Кроме того, в стадии производства находятся ещё четыре кинокартины с участием Попова.

Умер актёр Роман Попов: рецидив рака мозга, подробности и биография
Умер актёр Роман Попов: рецидив рака мозга, подробности и биография

Напомним, что сегодня, 28 октября, Попов, известный по роли Мухича в сериале «Полицейский с Рублёвки», скончался в возрасте 40 лет после продолжительной борьбы с раком мозга. Курс химиотерапии, который Попов прошёл в сентябре, не смог остановить прогрессирование онкологического заболевания. В октябре артист внезапно почувствовал себя плохо и был госпитализирован в тяжёлом состоянии. После операции он впал в кому, в которой находился более двух недель, и вывести его из неё не удалось.

Все самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar