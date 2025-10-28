Врач объяснил, как могли заразиться гепатитом 167 пациентов онкодиспансера на Камчатке

Причиной массового заражения гепатитом пациентов камчатского онкодиспансера могли стать нестерильные медицинские растворы или многоразовое использование инструментов. Такое предположение высказал кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черёмушкин.

Специалист пояснил, что источник инфекции мог находиться в процедурном кабинете или другом месте, где проводится внутривенное введение препаратов. Не исключено, что нарушение санитарно-эпидемиологических норм произошло при использовании шприцевых инфузоматов или обычных капельниц. Черёмушкин подчеркнул, что подобные случаи обычно связаны с человеческим фактором и ошибками медицинского персонала.

«То есть источником заражения могли быть растворы, которые вводили, либо инструментарий не обработанный или повторно использованный. То есть, по всей видимости, не были выполнены санэпиднормы. Чаще всего это ошибка персонала», — приводит слова эксперта aif.ru.