Стали известны подробности последних дней жизни Романа Попова

28 октября стало известно о смерти 40-летнего актёра Романа Попова, известного по роли Мухича в сериале «Полицейский с Рублёвки». Артист скончался из-за рецидива онкологического заболевания, впервые диагностированного в 2018 году. Продюсер Наталья Громова, дружившая с Поповым, рассказала Kp.ru о последних месяцах жизни актёра и поддержке друзей.

Громова рассказала, что Роман очень любил кинофестиваль «Алые паруса» и планировал приехать даже во время химиотерапии, но врачи не разрешили. Тогда друзья, включая Александра Лойе и Александра Асташенка, стали навещать его дома. Они веселили и поддерживали актёра, пели песни и делали зарядку.

Благодаря общей подруге удалось найти врача, который взялся за лечение, где стал виден небольшой прогресс. Однако на фоне химиотерапии у Попова возникли проблемы с кишечником, потребовалась экстренная операция.

«Там его и не стало. Врач, который вёл Рому, сказал нам, что болезнь отступила. Но его организм не справился, к сожалению», — рассказала Громова.