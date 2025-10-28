Стали известны подробности последних дней жизни Романа Попова
Обложка © ТАСС / Петр Ковалев
28 октября стало известно о смерти 40-летнего актёра Романа Попова, известного по роли Мухича в сериале «Полицейский с Рублёвки». Артист скончался из-за рецидива онкологического заболевания, впервые диагностированного в 2018 году. Продюсер Наталья Громова, дружившая с Поповым, рассказала Kp.ru о последних месяцах жизни актёра и поддержке друзей.
Громова рассказала, что Роман очень любил кинофестиваль «Алые паруса» и планировал приехать даже во время химиотерапии, но врачи не разрешили. Тогда друзья, включая Александра Лойе и Александра Асташенка, стали навещать его дома. Они веселили и поддерживали актёра, пели песни и делали зарядку.
Благодаря общей подруге удалось найти врача, который взялся за лечение, где стал виден небольшой прогресс. Однако на фоне химиотерапии у Попова возникли проблемы с кишечником, потребовалась экстренная операция.
«Там его и не стало. Врач, который вёл Рому, сказал нам, что болезнь отступила. Но его организм не справился, к сожалению», — рассказала Громова.
Напомним, что Роман Попов скончался в возрасте 40 лет после долгой борьбы с онкологическим заболеванием. В сентябре актёр прошёл курс химиотерапии, но болезнь продолжала прогрессировать. Недавно ему резко стало плохо, из-за чего его в тяжёлом состоянии доставили в больницу. После операции он впал в кому, в которой находился более двух недель. Выйти оттуда Попову суждено не было.
