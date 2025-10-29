Россия и США
29 октября, 06:03

Бастрыкин потребовал доклад о массовом заражении гепатитом на Камчатке

Александр Бастрыкин. Обложка © Telegram / Следком

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил предоставить детальный доклад о ходе расследования массового заражения пациентов гепатитом В и С в Камчатском крае. Согласно официальному сообщению ведомства, руководитель следственного управления СК по региону должен отчитаться о предварительных результатах следственных действий и установленных обстоятельствах происшествия.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Камчатскому краю Кулакову представить доклад о предварительных результатах расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — отмечается в публикации.

Расследование уголовного дела продолжается в отношении сотрудников краевого онкологического диспансера, где предположительно и произошло заражение. По предварительной версии следствия, инфицирование происходило в ходе компьютерной томографии при введении пациентам контрастирующего вещества с использованием нестерильного медицинского оборудования.

После выявления очага заражения руководство края приняло кадровые решения: отправлен в отставку министр здравоохранения Камчатки, а также применены дисциплинарные взыскания в отношении руководства онкодиспансера и его заместителей.

Напомним, что из-за грубых нарушений санитарных правил в кабинете компьютерной томографии онкологического диспансера Камчатки произошла вспышка гепатита B и C. В результате заразились 167 пациентов. Медучреждение закрыто на 30 дней.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

