Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 октября, 08:55

В зоне СВО испытают противодроновую турель, оснащённую ИИ

Обложка © ТАСС / Александр Река/

Обложка © ТАСС / Александр Река/

В ближайшее время в зоне специальной военной операции начнутся испытания автоматизированной турели, оснащённой технологиями искусственного интеллекта для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Об этом в беседе ТАСС заявил генеральный директор компании «Лаборатория ППШ» Денис Осломенко.

Новейшая разработка впервые была представлена на международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2025» в Москве, где также демонстрировалась мобильная группа ПВО с системой целеуказания «Катран». Боевая платформа турели оснащена двумя 7,62-мм пулемётами ПКТ и обладает двумя режимами работы — полностью автоматическим с использованием алгоритмов ИИ и дистанционным управлением через операторский пульт.

«Следующий вид развития — автоматизированная турель. Она представлена впервые, после выставки она будет отправлена для испытаний в условиях боевых действий», — пояснил Осломенко.

По его словам, комплекс позволяет создавать групповые системы защиты, когда несколько турелей объединяются для прикрытия крупных стационарных объектов. Гендиректор также отметил, что платформа обладает модульной архитектурой и может быть оснащена крупнокалиберными пулемётами или перспективным лазерным оружием.

Вдохновлённые боями за Россию военные КНДР готовят сюрприз для Запада
Вдохновлённые боями за Россию военные КНДР готовят сюрприз для Запада

Ранее президент России Владимир Путин объявил об успешных испытаниях крылатой ракеты «Буревестник» и поручил определить её статус. Испытания были проведены в рамках взятых на себя Россией обязательств. По мнению политиков, разработка «Буревестника» подчёркивает отставание США в сфере вооружений, а также указывает на растущее влияние Китая. В Госдуме новую ракету назвали прорывным оружием, способным оказать серьёзное воздействие на мировую политику.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Военная техника
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar