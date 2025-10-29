В зоне СВО испытают противодроновую турель, оснащённую ИИ

В ближайшее время в зоне специальной военной операции начнутся испытания автоматизированной турели, оснащённой технологиями искусственного интеллекта для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Об этом в беседе ТАСС заявил генеральный директор компании «Лаборатория ППШ» Денис Осломенко.

Новейшая разработка впервые была представлена на международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2025» в Москве, где также демонстрировалась мобильная группа ПВО с системой целеуказания «Катран». Боевая платформа турели оснащена двумя 7,62-мм пулемётами ПКТ и обладает двумя режимами работы — полностью автоматическим с использованием алгоритмов ИИ и дистанционным управлением через операторский пульт.

«Следующий вид развития — автоматизированная турель. Она представлена впервые, после выставки она будет отправлена для испытаний в условиях боевых действий», — пояснил Осломенко.

По его словам, комплекс позволяет создавать групповые системы защиты, когда несколько турелей объединяются для прикрытия крупных стационарных объектов. Гендиректор также отметил, что платформа обладает модульной архитектурой и может быть оснащена крупнокалиберными пулемётами или перспективным лазерным оружием.