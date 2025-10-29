В зоне СВО испытают противодроновую турель, оснащённую ИИ
Обложка © ТАСС / Александр Река/
В ближайшее время в зоне специальной военной операции начнутся испытания автоматизированной турели, оснащённой технологиями искусственного интеллекта для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Об этом в беседе ТАСС заявил генеральный директор компании «Лаборатория ППШ» Денис Осломенко.
Новейшая разработка впервые была представлена на международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2025» в Москве, где также демонстрировалась мобильная группа ПВО с системой целеуказания «Катран». Боевая платформа турели оснащена двумя 7,62-мм пулемётами ПКТ и обладает двумя режимами работы — полностью автоматическим с использованием алгоритмов ИИ и дистанционным управлением через операторский пульт.
«Следующий вид развития — автоматизированная турель. Она представлена впервые, после выставки она будет отправлена для испытаний в условиях боевых действий», — пояснил Осломенко.
По его словам, комплекс позволяет создавать групповые системы защиты, когда несколько турелей объединяются для прикрытия крупных стационарных объектов. Гендиректор также отметил, что платформа обладает модульной архитектурой и может быть оснащена крупнокалиберными пулемётами или перспективным лазерным оружием.
Ранее президент России Владимир Путин объявил об успешных испытаниях крылатой ракеты «Буревестник» и поручил определить её статус. Испытания были проведены в рамках взятых на себя Россией обязательств. По мнению политиков, разработка «Буревестника» подчёркивает отставание США в сфере вооружений, а также указывает на растущее влияние Китая. В Госдуме новую ракету назвали прорывным оружием, способным оказать серьёзное воздействие на мировую политику.
