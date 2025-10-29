В Кремле призвали решать вопросы по Венесуэле в рамках международного права

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг Венесуэлы, подчеркнув принципиальную позицию российской стороны в отношении урегулирования международных разногласий. Он чётко обозначил, что любые вопросы, связанные с этой страной, должны решаться исключительно в рамках международного права.

«Венесуэла — это суверенное государство, и в любом случае мы исходим из того, что всё, что происходит вокруг Венесуэлы, должно происходить в соответствии с духом и буквой международного права», — заявил официальный представитель Кремля в ходе брифинга.

Песков особо отметил, что в последнее время тема Венесуэлы не поднималась в ходе российско-американских контактов. Вопрос о концентрации американских войск в Карибском бассейне не фигурировал на повестке дня двусторонних переговоров.