Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
29 октября, 10:50

Военный эксперт раскрыл цели проведения ядерных испытаний

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Ядерные испытания играют важную роль в поддержании боеготовности самих ядерных зарядов. Такое мнение выразил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Когда создаётся плутониевая бомба, плутониевая боеголовка, через какой-то период времени в плутонии накапливаются изотопы. Фактически могут бомбу сделать даже не боевой. То есть — её сбрасывают, а она не взорвётся. Тут нужно контролировать содержание различных изотопов. И даже потом этот плутоний перерабатывать через время на заводе», — подчеркнул специалист в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, после проведения нескольких этапов модернизации и технического обслуживания, ядерное оружие может храниться в течение длительного времени без необходимости проведения регулярных проверок. Ранее, при наличии определённой партии ядерных боеголовок, практиковались подземные ядерные взрывы для контроля их состояния.

В заключение эксперт отметил, что ядерные испытания позволяют оценить состояние и мощность отечественного ядерного арсенала. Однако, с другой стороны, он признал, что подобная деятельность представляет собой серьёзную угрозу для окружающей среды, экологической безопасности и здоровья населения, передаёт kp.ru.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин объявил об успешных испытаниях крылатой ракеты «Буревестник» и поручил определить её классификацию, что, по данным СМИ, вызвало обеспокоенность в Великобритании. Вскоре после этого глава США Дональд Трамп сообщил о присутствии американской атомной подводной лодки, которую он назвал «величайшей в мире», у российских берегов. Позднее разведка Норвегии раскрыла, где именно Россия провела новые испытательные пуски межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник».

