Военный эксперт раскрыл цели проведения ядерных испытаний

Ядерные испытания играют важную роль в поддержании боеготовности самих ядерных зарядов. Такое мнение выразил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Когда создаётся плутониевая бомба, плутониевая боеголовка, через какой-то период времени в плутонии накапливаются изотопы. Фактически могут бомбу сделать даже не боевой. То есть — её сбрасывают, а она не взорвётся. Тут нужно контролировать содержание различных изотопов. И даже потом этот плутоний перерабатывать через время на заводе», — подчеркнул специалист в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, после проведения нескольких этапов модернизации и технического обслуживания, ядерное оружие может храниться в течение длительного времени без необходимости проведения регулярных проверок. Ранее, при наличии определённой партии ядерных боеголовок, практиковались подземные ядерные взрывы для контроля их состояния.

В заключение эксперт отметил, что ядерные испытания позволяют оценить состояние и мощность отечественного ядерного арсенала. Однако, с другой стороны, он признал, что подобная деятельность представляет собой серьёзную угрозу для окружающей среды, экологической безопасности и здоровья населения, передаёт kp.ru.