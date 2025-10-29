В Белом доме назвали последствия конфликта Трампа и Зеленского в Овальном кабинете
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Владимир Зеленский начал демонстрировать более уважительное отношение к американскому руководству после конфронтации в Белом доме. Такое заявление сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью New York Post.
«Зеленский с тех пор вёл себя гораздо уважительнее», — констатировал Вэнс.
Он пояснил, что от любого гостя Овального кабинета ожидают проявления уважения к главе государства США. Вице-президент добавил, что подобная «перезагрузка» отношений была необходима после периода, когда Вашингтон безоговорочно удовлетворял все запросы Киева, и назвал новый формат взаимодействия более продуктивным.
«Я действительно считаю, что публичное выступление, четкое обозначение разногласий и общих интересов было довольно продуктивным. И я действительно считаю, что теперь отношения (США и Украины) стали гораздо продуктивнее», — заключил Вэнс.
Напомним, 28 февраля этого года администрация нового президента США впервые пригласила Зеленского на приём в Белый дом. Предполагалось, что в ходе встречи будет подписано соглашение о ресурсной сделке. Вместо этого случился беспрецедентный скандал в прямом эфире. Зеленский начал перечить Трампу и перебивать его, в результате чего киевского главаря буквально выставили из Белого дома и потребовали от него публичных извинений за неподобающее поведение.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.