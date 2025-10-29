В Белом доме назвали последствия конфликта Трампа и Зеленского в Овальном кабинете

Владимир Зеленский начал демонстрировать более уважительное отношение к американскому руководству после конфронтации в Белом доме. Такое заявление сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью New York Post.

«Зеленский с тех пор вёл себя гораздо уважительнее», — констатировал Вэнс.

Он пояснил, что от любого гостя Овального кабинета ожидают проявления уважения к главе государства США. Вице-президент добавил, что подобная «перезагрузка» отношений была необходима после периода, когда Вашингтон безоговорочно удовлетворял все запросы Киева, и назвал новый формат взаимодействия более продуктивным.

«Я действительно считаю, что публичное выступление, четкое обозначение разногласий и общих интересов было довольно продуктивным. И я действительно считаю, что теперь отношения (США и Украины) стали гораздо продуктивнее», — заключил Вэнс.