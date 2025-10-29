Гособвинение запросило для вдовы рэпера Картрайта 13 лет колонии

Государственное обвинение запросило 13 лет колонии для Марины Кохал, обвиняемой в убийстве мужа, рэпера Энди Картрайта (настоящее имя Александр Юшко). Соответствующее ходатайство было озвучено представителем прокуратуры в ходе прений сторон в Смольнинском районном суде Санкт-Петербурга.

Обвинение просит отправить Марину Кохал в колонию на 13 лет за убийство мужа. Видео © Telegram / Объединенная служба судов Санкт-Петербурга

Судебный процесс продолжается уже продолжительное время, и сейчас сторона обвинения завершила представление своей позиции. В ходе этого суд попросили признать подсудимую виновной по статье об убийстве и назначить ей 13 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. По второму эпизоду, связанному с надругательством над телом покойного, прокурор ходатайствует о прекращении дела в связи с истечением сроков давности.

«Обвинитель просит суд признать Кохал виновной по ч. 1 ст. 244 УК РФ (надругательство над телом умершего) и освободить ее от наказания в связи с истечением сроков давности, признать Кохал виновной по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет в ИК общего режима», — говорится в сообщении.

Напомним, что по версии следствия, Кохал совершила преступление, руководствуясь личной неприязнью к супругу. Обвинение полагает, что она приобрела инсулиновый препарат и обманным путём ввела его Александру Юшко, что вызвало у него гипогликемическую кому. Женщина умышленно не оказала пострадавшему медицинскую помощь, что привело к его смерти, после чего расчленила тело с помощью ножовки и ножа на 15 частей.

Следствие считает, что расчленение было совершено с целью сокрытия следов преступления и надругательства над телом умершего. Часть внутренних органов подсудимая уничтожила неустановленным способом, а другую часть подвергла воздействию низких температур, влажной среды и поваренной соли. Тело погибшего было обнаружено в квартире на Невском проспекте в конце июля 2020 года.

Сама Кохал дала иное объяснение произошедшему, заявив, что расчленила тело супруга для сокрытия его смерти от передозировки наркотиков. В октябре 2021 года мера пресечения для неё была изменена с заключения под стражу на домашний арест, а в марте 2022 года следствие предъявило дополнительное обвинение по статье о надругательстве над телом умершего. В августе 2024 года суд заменил меру пресечения на запрет определённых действий.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области попытался расчленить тело убитой жены. По его словам, основанием для преступление стало то, что она отказалась разделать тушку курицы для приготовления супа. Останки мужчина спрятал в сарае.