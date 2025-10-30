Россия и США
30 октября, 06:54

Задержан третий грабитель из Лувра

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BlackMac

Во Франции задержан третий подозреваемый в ограблении Лувра. Как сообщает BFMTV, мужчину взяли под стражу в Париже вечером 30 октября.

По данным канала, задержание прошло без сопротивления.

19 октября в Лувре произошло ограбление. Похищенные драгоценности не были застрахованы, поэтому Франция не сможет претендовать на страховые выплаты. Полиция уже задержала двух предполагаемых участников преступления – одного в аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль при попытке я вылететь в Алжир. А вот похищенные сокровища на сумму 88 миллионов евро до сих пор не найдены.

Двум похитителям сокровищ на €88 млн из Лувра предъявили обвинения
Андрей Бражников
  • Новости
  • Франция
  • Криминал
