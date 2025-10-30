Россиянам раскрыли, в каких сферах можно будет зарабатывать более ₽200 тысяч в 2026 году

В 2026 году специалисты в сфере информационных технологий, здравоохранения, финансов и добычи полезных ископаемых смогут получать заработную плату, превышающую 200 тысяч рублей, спрогнозировал помощник депутата Госдумы, старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин.

«В настоящее время в таких секторах, как финансы и страхование, производство табачных изделий и добыча нефти и газа, среднемесячная зарплата превысила планку в 200 тыс. рублей. Эта тенденция свидетельствует о структурных изменениях в экономике и высокой добавленной стоимости, создаваемой в этих отраслях», — отметил эксперт.

По его словам, расширение перечня высокооплачиваемых сфер продолжится — в первую очередь за счёт IT-индустрии, где наблюдается экспонентный рост спроса на специалистов по искусственному интеллекту, анализу больших данных и кибербезопасности. Значительный потенциал есть в здравоохранении, в частности, в телемедицине, биоинформатике и персонализированной медицине, где цифровая трансформация открывает новые возможности для квалифицированных кадров.

Собеседник «Газеты.ru» выделил три ключевых фактора, способствующих росту заработных плат: государственный курс на опережающее увеличение МРОТ, который в 2026 году вырастет более чем на 20%, сохраняющийся дефицит узкоспециализированных кадров, вынуждающий компании инвестировать в привлечение специалистов, а также продолжающаяся цифровизация всех секторов экономики, формирующая устойчивый спрос на технологические профессии.

Ранее в Госдуме заявили, что в России необходимо внедрить ипотечные программы, ориентированные на конкретные профессии, что станет стимулом для граждан в выборе определённых сфер занятости. В свою очередь президент РФ Владимир Путин поручил подумать над системой ясель, чтобы женщины вернулись в профессию.