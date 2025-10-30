Россия и США
30 октября, 15:22

Взятые в котёл бойцы ВСУ прячутся в домах Красноармейска и отказываются сдаваться

Взятые в котёл украинские военные отказываются сдаваться и прячутся в домах Красноармейска (украинское название — Покровск). По данным Минобороны РФ, бойцы ВСУ игнорируют призывы сложить оружие и безуспешно пытаются укрыться.

«Все передвижения неонацистов фиксируют операторы разведывательных БПЛА и передают координаты укрытий боевиков расчётам ударных дронов. Игнорируя призывы сохранить свои жизни и сдаться в плен, военнослужащие ВСУ безуспешно прячутся в жилых домах и пытаются прикрыть свои перемещения в лесопосадках», — сообщили в военном ведомстве.

Российские дроны-разведчики отслеживают каждое движение украинских сил, передавая точные координаты ударным беспилотникам.

Сырский прибыл в Покровск и проглядел 5 тысяч ВСУшников в «котле», но отдал приказ об эвакуации

Напомним, президенту России Владимиру Путину сообщили о взятии в окружение около 10,5 тысяч бойцов ВСУ: на Купянском направлении в котле находятся до 5 тысяч украинских бойцов, а на Красноармейском — 5,5 тысячи. Глава государства позже сообщил о возможной простановке наступательных действий на этих участках, чтобы данная пауза была использована как «гуманитарное окно» для работы СМИ на указанных территориях. В Киеве это приложение сразу же отвергли.

