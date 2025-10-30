Взятые в котёл украинские военные отказываются сдаваться и прячутся в домах Красноармейска (украинское название — Покровск). По данным Минобороны РФ, бойцы ВСУ игнорируют призывы сложить оружие и безуспешно пытаются укрыться.

«Все передвижения неонацистов фиксируют операторы разведывательных БПЛА и передают координаты укрытий боевиков расчётам ударных дронов. Игнорируя призывы сохранить свои жизни и сдаться в плен, военнослужащие ВСУ безуспешно прячутся в жилых домах и пытаются прикрыть свои перемещения в лесопосадках», — сообщили в военном ведомстве.

Российские дроны-разведчики отслеживают каждое движение украинских сил, передавая точные координаты ударным беспилотникам.