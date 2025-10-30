Захарова заявила, что Киев готовит техногенную катастрофу на Северском Донце
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nikolay Androsov
Киевский режим планирует устроить техногенную катастрофу на берегах реки Северский Донец в Харьковской области, чтобы замедлить продвижение российских войск. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга 30 октября.
По её словам, 25 и 26 октября украинские военные нанесли несколько ударов из американских систем HIMARS по гидрозатвору и постройкам плотины Белгородского водохранилища. Кроме того, ВСУ атаковали беспилотниками ремонтные бригады, которые занимались укреплением дамбы.
«Враг не скрывает планов устроить буквально техногенную катастрофу, чтобы замедлить продвижение российских войск в районе Волчанска», — подчеркнула Захарова, напомнив, что ранее украинская сторона уже действовала аналогичным образом при разрушении Каховской ГЭС.
На днях начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что российские силы освободили около 70% территории Волчанска, а также взяли под контроль переправу через реку Оскол и окружили Купянск.
Река Северский Донец проходит через Харьковскую, Луганскую и Белгородскую области и имеет стратегическое значение — вдоль неё пролегают важные линии снабжения и естественные оборонительные рубежи. Разрушение плотины или гидротехнических сооружений на реке может привести к затоплению прибрежных территорий и нарушению логистики, что уже наблюдалось после подрыва Каховской ГЭС в 2023 году.
