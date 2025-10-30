Киевский режим планирует устроить техногенную катастрофу на берегах реки Северский Донец в Харьковской области, чтобы замедлить продвижение российских войск. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга 30 октября.

По её словам, 25 и 26 октября украинские военные нанесли несколько ударов из американских систем HIMARS по гидрозатвору и постройкам плотины Белгородского водохранилища. Кроме того, ВСУ атаковали беспилотниками ремонтные бригады, которые занимались укреплением дамбы.

«Враг не скрывает планов устроить буквально техногенную катастрофу, чтобы замедлить продвижение российских войск в районе Волчанска», — подчеркнула Захарова, напомнив, что ранее украинская сторона уже действовала аналогичным образом при разрушении Каховской ГЭС.

Река Северский Донец проходит через Харьковскую, Луганскую и Белгородскую области и имеет стратегическое значение — вдоль неё пролегают важные линии снабжения и естественные оборонительные рубежи. Разрушение плотины или гидротехнических сооружений на реке может привести к затоплению прибрежных территорий и нарушению логистики, что уже наблюдалось после подрыва Каховской ГЭС в 2023 году.