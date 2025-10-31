«Звёздный час»: Трамп восхищался своим фото с кулаком и кровавой щекой после покушения

Президент США Дональд Трамп сразу после покушения на него в июле 2024 года поинтересовался у помощников, показывают ли это в новостях. Об этом рассказал журналист ABC News Джонатан Карл в своей книге «Возмездие: Дональд Трамп и кампания, изменившая Америку».

Когда Трампа доставили в больницу, вспоминает Карл, он мало переживал о своём здоровье, а тут же созвал помощников и начал расспрашивать, как покушение на него освещают в новостных выпусках. Также политик потребовал показать ему фотографии в момент нападения на него. Тут же Трампу предоставили снимок, сделанный сотрудником Associated Press, на котором он поднимает вверх кулак во время выстрела, а налице ярко заметны следы крови от травмированного пулей уха.

«Это культовая фотография! Это самая американская фотография, которую я когда-либо видел», — сказал Трамп помощникам, его слова приводит в своей книге Карл.

Также медики, лечившие Трампа, рассказали, что политик потребовал у них копию КТ-снимка головного мозга, он был сделан после покушения, чтобы исключить сотрясение. Увидев его, Трамп засмеялся и предложил советникам разослать в СМИ сделанный кадр, чтобы «показать, насколько его мозг лучше», чем у тогдашнего президента Джо Байдена, имевшего проблемы с когнитивными функциями.

Карл также пишет в книге, что агенты безопасности были возмущены поведением Трампа в момент покушения. Ведь он не давал себя прикрыть, вырывался, а апогеем стал поднятый им вверх кулак со словами: «Боритесь!» Журналист допустил, что, возможно, всё это было «звёздным часом» Трампа.