Двое россиян украли пожарные рукава из подъездов на 1,5 миллиона

В подмосковном Одинцове на бульваре Эйнштейна из многоквартирных домов похитили 257 пожарных рукавов. Одного из подозреваемых смогли задержать в Москве, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ.

Неизвестные мужчины похитили 257 пожарных рукавов из многоквартирных домов. Видео © Telegram / Ирина Волк

«По предварительным данным, злоумышленник и его знакомый заходили в подъезды многоквартирных домов, расположенных на бульваре Эйнштейна. Там они похищали пожарные рукава и скрывались на автомобиле. Ущерб от их действий составил около 1,5 млн рублей», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность одного из подозреваемых. Выяснилось, что ранее он уже был судим за совершение аналогичного преступления. В настоящее время мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ему грозит до десяти лет лишения свободы. Второго преступника продолжают искать.

