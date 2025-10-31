Поклонская заявила, что многие россияне теперь хотят назвать детей в её честь – Радведой

Бывший прокурор Крыма и экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская всё же подтвердила, что официально сменила имя на Радведу, и поблагодарила подписчиков за поддержку в ситуации, когда её персональные данные были раскрыты без её согласия и вопреки её воле.

«Вы оказали мне невероятную поддержку. И теперь я даже рада, что все так произошло. Можно сказать, что теперь я Рада дважды. Когда мне стали писать ребята с фронта, которым я помогаю, и просто незнакомые люди, что так назовут своего ребёнка, если родится дочь, я могу сказать: это имя прошло боевую закалку», — написала она в соцсетях.

Поклонская добавила, что девочки, которые будут носить такое имя, вырастут не только прекрасными, но и невероятно сильными духом, а новые имена, по её мнению, — это знак того, что мир меняется.

«И пусть эти изменения ведут нас только к лучшему, к эпохе добра, справедливости и истинной человечности», — заключила экс-депутат.