Поклонская заявила, что многие россияне теперь хотят назвать детей в её честь – Радведой
Наталья Поклонская. Обложка © Telegram / Наталья Поклонская
Бывший прокурор Крыма и экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская всё же подтвердила, что официально сменила имя на Радведу, и поблагодарила подписчиков за поддержку в ситуации, когда её персональные данные были раскрыты без её согласия и вопреки её воле.
«Вы оказали мне невероятную поддержку. И теперь я даже рада, что все так произошло. Можно сказать, что теперь я Рада дважды. Когда мне стали писать ребята с фронта, которым я помогаю, и просто незнакомые люди, что так назовут своего ребёнка, если родится дочь, я могу сказать: это имя прошло боевую закалку», — написала она в соцсетях.
Поклонская добавила, что девочки, которые будут носить такое имя, вырастут не только прекрасными, но и невероятно сильными духом, а новые имена, по её мнению, — это знак того, что мир меняется.
«И пусть эти изменения ведут нас только к лучшему, к эпохе добра, справедливости и истинной человечности», — заключила экс-депутат.
Напомним, ранее экс-прокурор Крыма и бывший депутат Наталья Поклонская сделала публичное заявление о своей религиозной позиции. Она дала понять, что её убеждения не соотносятся с какими-либо формами христианских конфессий. Позже стало известно, что она якобы сменила имя на Радведу. Сама Поклонская сначала не подтвердила и не опровергла эту информацию, но объяснила, что могла сменить имя ради безопасности после серии покушений и угроз со стороны украинских радикалов.
