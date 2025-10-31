Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 октября, 10:16

В Кремле подтвердили, что Путин и Си Цзиньпин находятся в постоянном контакте

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поддерживают постоянный контакт, который может быть как прямым, так и опосредованным. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Лидеры [России и Китая] находятся в постоянном контакте, в прямом или в опосредованном», — сказал представитель Кремля.

Песков также добавил, что пока не может сообщить, планирует ли Путин передавать какое-либо послание Си Цзиньпину через главу правительства России Михаила Мишустина, который отправится с визитом в Китай.

Си Цзиньпин ещё не рассказал Путину о сделке по Украине с Трампом, но Кремль наготове
Си Цзиньпин ещё не рассказал Путину о сделке по Украине с Трампом, но Кремль наготове

Ранее сообщалось, что 30 октября председатель КНР Си Цзиньпин провёл встречу с президентом США Дональдом Трампом на авиабазе Пунхэ в Пусане. Глава Белого дома высоко оценил результаты переговоров, отметив их «на 12 баллов из десяти». По имеющимся данным, в ходе встречи лидеры достигли соглашения по урегулированию конфликта на Украине.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Путин
  • Китай
  • Си Цзиньпин
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar