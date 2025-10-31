В Кремле подтвердили, что Путин и Си Цзиньпин находятся в постоянном контакте
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поддерживают постоянный контакт, который может быть как прямым, так и опосредованным. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Лидеры [России и Китая] находятся в постоянном контакте, в прямом или в опосредованном», — сказал представитель Кремля.
Песков также добавил, что пока не может сообщить, планирует ли Путин передавать какое-либо послание Си Цзиньпину через главу правительства России Михаила Мишустина, который отправится с визитом в Китай.
Ранее сообщалось, что 30 октября председатель КНР Си Цзиньпин провёл встречу с президентом США Дональдом Трампом на авиабазе Пунхэ в Пусане. Глава Белого дома высоко оценил результаты переговоров, отметив их «на 12 баллов из десяти». По имеющимся данным, в ходе встречи лидеры достигли соглашения по урегулированию конфликта на Украине.
