В Кремле подтвердили, что Путин и Си Цзиньпин находятся в постоянном контакте

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поддерживают постоянный контакт, который может быть как прямым, так и опосредованным. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Лидеры [России и Китая] находятся в постоянном контакте, в прямом или в опосредованном», — сказал представитель Кремля.

Песков также добавил, что пока не может сообщить, планирует ли Путин передавать какое-либо послание Си Цзиньпину через главу правительства России Михаила Мишустина, который отправится с визитом в Китай.