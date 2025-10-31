После возвращения в Россию внука Пугачёвой могут забрать в армию
Никита Пресняков. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов
Внук Аллы Пугачёвой, певец Никита Пресняков, планирует вернуться в Россию после трёхлетнего отсутствия. Артист покинул родину в 2022 году и обосновался в США. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин уверен, что беспрепятственное возвращение музыканта возможно лишь при условии выполнения им воинского долга.
«Сейчас идёт специальная военная операция, и наша армия нуждается в молодых людях. Поэтому первое, что должен сделать военкомат, когда Никита Пресняков вернётся в Россию, — это призвать его в армию», — заявил собеседник портала «Страсти».
Напомним, ранее Никита Пресняков развёлся с супругой Алёной Красновой. Она отказалась возвращаться к мужу в США и осталась в России. Сам внук Пугачёвой уже высказался о причинах развода. Позже его отец, певец Владимир Пресняков, откровенно рассказал о состоянии сына после развода.
