31 октября, 11:40

После возвращения в Россию внука Пугачёвой могут забрать в армию

Никита Пресняков. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Внук Аллы Пугачёвой, певец Никита Пресняков, планирует вернуться в Россию после трёхлетнего отсутствия. Артист покинул родину в 2022 году и обосновался в США. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин уверен, что беспрепятственное возвращение музыканта возможно лишь при условии выполнения им воинского долга.

«Сейчас идёт специальная военная операция, и наша армия нуждается в молодых людях. Поэтому первое, что должен сделать военкомат, когда Никита Пресняков вернётся в Россию, — это призвать его в армию», — заявил собеседник портала «Страсти».

Напомним, ранее Никита Пресняков развёлся с супругой Алёной Красновой. Она отказалась возвращаться к мужу в США и осталась в России. Сам внук Пугачёвой уже высказался о причинах развода. Позже его отец, певец Владимир Пресняков, откровенно рассказал о состоянии сына после развода.

