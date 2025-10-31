«Смертельный» октябрь забрал жизнь создателя «Самой обаятельной и привлекательной»
Обложка © Telegram / Союз кинематографистов РФ
Кинорежиссёр Геральд Бежанов, снявший фильм «Самая обаятельная и привлекательная» с Ириной Муравьёвой в главной роли, умер в возрасте 85 лет. Печальное известие о его смерти распространил Союз кинематографистов России.
«На 86-м году ушёл из жизни Геральд Суренович Бежанов — режиссёр игрового кино, сценарист, заслуженный деятель искусств РСФСР», — сказано в некрологе.
Бежанов начинал на киностудии «Арменфильм», а с 1975 года работал на «Мосфильме». Широкую известность ему принесла комедия «Самая обаятельная и привлекательная» (1985) с Ириной Муравьевой. Он также снял фильмы «Где находится нофелет?», «Витя Глушаков — друг апачей», «Срочный вызов», «Вход через окно» и другие. В 1988 году режиссёр создал и возглавил творческое объединение развлекательного кино.
Ранее Life.ru писал о череде смертей деятелей кино в России. Так, 30 числа в возрасте 75 лет скончался заслуженный артист России Анатолий Меньщиков. На день меньше коллеги прожил советский и российский деятель киноискусства Андрей Гриневич, известный как режиссёр, актёр и мастер озвучивания. На этой же неделе «смертельный октябрь» забрал жизнь актёра фильма «Приключения Али-Бабы и сорока разбойников» Якуба Ахмедова.
