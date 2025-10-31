«‎Смертельный» октябрь забрал жизнь создателя «Самой обаятельной и привлекательной»

Кинорежиссёр Геральд Бежанов, снявший фильм «Самая обаятельная и привлекательная» с Ириной Муравьёвой в главной роли, умер в возрасте 85 лет. Печальное известие о его смерти распространил Союз кинематографистов России.

Бежанов начинал на киностудии «Арменфильм», а с 1975 года работал на «Мосфильме». Широкую известность ему принесла комедия «Самая обаятельная и привлекательная» (1985) с Ириной Муравьевой. Он также снял фильмы «Где находится нофелет?», «Витя Глушаков — друг апачей», «Срочный вызов», «Вход через окно» и другие. В 1988 году режиссёр создал и возглавил творческое объединение развлекательного кино.