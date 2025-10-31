Россия и США
31 октября, 13:48

Военный эксперт отмерил срок, когда Украина полностью погрузится во тьму

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Массированный ракетно-дроновый удар Армии России по энергетической инфраструктуре Украины может привести к полному обесточиванию страны в течение полугода, заявил военный эксперт Виталий Киселёв. По его словам, удар 30 октября не стал самым масштабным за период СВО, однако его последствия оказались достаточно серьёзными для достижения стратегической цели — нарушения энергоснабжения военных объектов.

Полковник ЛНР отметил, что ВС РФ целенаправленно поражают объекты, обеспечивающие функционирование логистики ВСУ, включая железнодорожные магистрали, зависимые от электроснабжения. Несмотря на наличие у Украины автономных систем и резервных мощностей, систематические удары по энергосистеме постепенно истощают эти ресурсы.

Текущие удары сконцентрированы на ключевых регионах — Киеве, Чернигове, Сумах, Харькове и Днепропетровске, поскольку именно эти территории обеспечивают работу украинской военной логистики и хранилищ боеприпасов. Отсутствие у ВСУ достаточного количества тепловозов дополнительно усиливает уязвимость их транспортной системы.

«Я думаю, что в ближайшие 3-4 месяца на Украине вообще погаснет свет с учётом некоторых особенностей ведения боевых действий», — спрогнозировал эксперт в интервью «Царьграду».

Напомним, в ночь на 30 октября ВС РФ нанесли массированный удар по украинским энергетическим и военным объектам. Всего были задействованы около сотни беспилотников «Герань-2» и множество ракет «Кинжал» и «Калибр». В ходе атаки Армия России разгромила объекты ВПК и военные аэродромы Украины.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Борис Эльфанд
