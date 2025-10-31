Россиянам объяснили, как начать экономить без чрезмерных финансовых ограничений

Несмотря на популярность финансовой экономии среди молодых москвичей, сохранять средства им мешают высокие повседневные расходы и психологические барьеры, полагает экономист Эльвира Митюкова. По её словам, основные средства у жителей столицы уходят на удовлетворение базовых потребностей: питание, коммунальные услуги, транспорт и одежду, причём московские цены существенно превышают региональные.

«Большая часть расходов любого москвича приходится на ипотеку или аренду квартиры. Это происходит из-за того, что те, кто приобретает жильё, прекрасно знают спрос на столичную недвижимость — особенно в периоды начала учебного года или летних каникул, когда приезжают туристы или студенты и начинают отдельную жизнь», — отметила эксперт.

Она рекомендовала придерживаться правила откладывания 10–20% от дохода, предупредив, что чрезмерное ограничение может привести к срыву и использованию накоплений. Для эффективного сбережения важно формулировать конкретные финансовые цели, а не абстрактные пожелания, а также использовать инструменты повышения финансовой дисциплины: ведение бюджета, составление списков покупок и использование программ лояльности магазинов.

Особое внимание собеседница «Вечерней Москвы» уделила психологическому аспекту: полный отказ от небольших ежедневных радостей вроде кофе из кофейни часто провоцирует нарушение финансовых планов. Рациональное распределение средств с учётом московской специфики позволяет совмещать накопления с поддержанием привычного качества жизни.