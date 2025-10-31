Число погибших при падении плавкрана в Севастополе выросло до трёх
Обложка © Telegram / Следком Крыма и Севастополя
В Севастополе количество погибших во время падения плавучего крана в Южной бухте выросло до трёх. Изначально говорилось о двух жертвах трагического инцидента — матросе и электромеханике. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
«Число погибших в деле об опрокидывании плавучего крана в Севастополе увеличилось до трёх», — указано в заявлении.
Напомним, 27 октября в акватории Южной бухты в Севастополе опрокинулся плавучий кран. В результате ЧП погибли двое (электромеханик и матрос), ещё более 20 человек получили ранения. Следком возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности. Известно, что кран не был введён в эксплуатацию, во время крушения проводились его испытания.
