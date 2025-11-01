Россия пока не готова к 12-летнему образованию в школах, считает директор лицея

Директор лицея №369, член Общественной палаты Санкт-Петербурга Константин Тхостов высказал скептическое отношение к идее перехода на двенадцатилетнюю школьную систему. По его словам, Россия не готова к такому изменению. Существующая одиннадцатилетняя модель уже вызывает вопросы у профессионалов, а расширение сроков обучения без решения системных проблем бессмысленно.

Эксперт акцентировал внимание на разрыве между современной и советской системой образования, где детские сады выполняли чёткую подготовительную функцию, обеспечивая преемственность со школой. Он констатировал, что сегодня многие дошкольные учреждения превратились в «камеры хранения», а частные образовательные центры ориентированы преимущественно на коммерцию, а не на выполнение государственных задач.

«Напомню, что и государство, и детские сады, и школы выполняют в РФ государственное задание, а не присматривают за детьми, которым некуда деться», — подчеркнул педагог в эфире радио «Комсомольская правда».

Критикуя идею более раннего начала обучения, он отметил важность сохранения детства как периода игр и постепенного развития. Советская школа успешно формировала кадры для реальной экономики и оборонно-промышленного комплекса благодаря фундаментальному и последовательному подходу, который следует возрождать вместо заимствования зарубежных моделей, уверен специалист.

«Ребёнок в 6 лет должен наиграться в игрушки. Детство у него должно быть, понимаете, детское детство. Детсадовское детство, если угодно, а потом он приходит в школу, где довольно сложные механизмы начинают его вовлекать в фантастический увлекательный круг вот этого вот погружения в будущую профессию, который он осваивает в школе», — заключил Тхостов.

Ранее в Общественной палате предложили ввести 12-летнее обучение в школах. С такой инициативой выступил замсекретаря ОП РФ Владислав Гриб. По его словам, реформа давно назрела. Начинать учёбу следует с шестилетнего возраста, добавил он. Однако депутат Госдумы Анатолий Вассерман выступил с резкой критикой данной инициативы.