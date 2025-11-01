В деле бесследно пропавших Усольцевых всплыла тайная браконьерская избушка в тайге
Семья Усольцевых, пропавшая в тайге Красноярского края месяц назад, может быть жива. Об этом заявил алтайский егерь Сергей Усик. При этом он также допустил криминальный характер их исчезновения.
За время поисковой операции появлялись различные версии, включая нападение на семью агрессивных браконьеров или даже убийство супругами своих детей.
«Не хочется думать о худшем, но случается и подобное. Это уже работа следователя. Возможно, но маловероятно, что Усольцевы ещё живы. Уже холодно, разве только наткнулись на тайную браконьерскую избушку с запасом продуктов», — сказал Усик АиФ.
Напомним, супруги Усольцевы и их маленькая дочь пропали в районе Манской петли в Красноярском крае в начале октября. Семья отправилась к скале Буратинка в пеший поход, но перестала выходить на связь. Их искали профессиональные спасатели, полиция и волонтёры, они обследовали десятки квадратных километров, но на следы семьи так и не вышли. Удалось разве что поймать сигнал с телефона главы семейства. Знакомые не исключают, что семья могла инсценировать своё исчезновение и сбежать за границу. Но следователи по-прежнему считают несчастный случай приоритетной версией исчезновения Усольцевых.
