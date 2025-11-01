В деле бесследно пропавших Усольцевых всплыла тайная браконьерская избушка в тайге

Семья Усольцевых, пропавшая в тайге Красноярского края месяц назад, может быть жива. Об этом заявил алтайский егерь Сергей Усик. При этом он также допустил криминальный характер их исчезновения.

За время поисковой операции появлялись различные версии, включая нападение на семью агрессивных браконьеров или даже убийство супругами своих детей.

«Не хочется думать о худшем, но случается и подобное. Это уже работа следователя. Возможно, но маловероятно, что Усольцевы ещё живы. Уже холодно, разве только наткнулись на тайную браконьерскую избушку с запасом продуктов», — сказал Усик АиФ.