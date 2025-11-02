Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

1 ноября, 21:34

WP назвала новейший российский аппарат «Посейдон» «оружием Франкенштейна»

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Американское издание The Washington Post посвятило материал анализу возможностей новейшего российского автономного подводного аппарата «Посейдон». В публикации подчёркивается, что комплекс обладает практически неограниченной дальностью хода, способен скрытно пересекать океанские просторы и поражать прибрежную инфраструктуру противника.

Издание цитирует эксперта Майкла Б. Петерсена, который охарактеризовал «Посейдон» как «оружие Франкенштейна» за его уникальные технические характеристики. В материале отмечается, что Россия позиционирует этот аппарат, наряду с крылатой ракетой «Буревестник», как стратегическое оружие, способное обеспечить военный паритет с западными странами.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил об успешном испытании подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой, после чего Запад впал в истерику. Life.ru уже узнал, почему у Запада нет ответа на «Посейдон».

