WP назвала новейший российский аппарат «Посейдон» «оружием Франкенштейна»

Издание цитирует эксперта Майкла Б. Петерсена, который охарактеризовал «Посейдон» как «оружие Франкенштейна» за его уникальные технические характеристики. В материале отмечается, что Россия позиционирует этот аппарат, наряду с крылатой ракетой «Буревестник», как стратегическое оружие, способное обеспечить военный паритет с западными странами.