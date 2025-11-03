С комика Останина* взыскивают 450 тысяч рублей долга по кредитам

Помимо этого, за комиком числится дополнительная задолженность в размере 500 рублей за административное правонарушение. Соответствующее постановление по делу об административном нарушении было вынесено ещё 17 марта, а исполнительное производство по данному штрафу ведётся с июня текущего года.

Напомним, что уголовное преследование Останина* началось в марте, когда Главное следственное управление СК РФ по Москве возбудило в его отношении уголовное дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды, а также унижении человеческого достоинства. По версии следствия, в ходе одного из выступлений в Москве комик допускал негативные и оскорбительные высказывания в адрес участника специальной военной операции. Правоохранительные органы задержали Останина* при попытке покинуть территорию Российской Федерации, после чего он был доставлен в Москву. На проводимом допросе комик заявил об отсутствии у него намерения кого-либо оскорблять и принёс извинения за своё выступление. В настоящее время комик продолжает находиться под стражей.