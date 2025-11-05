Автор идеи «тоннеля Путин-Трамп» заявил, что его строительство будет сложнее Лефортовского

Проект строительства тоннеля между Чукоткой и Аляской технически реализуем и экономически целесообразен, заявил автор инициативы, учёный Виктор Разбегин в интервью РИА Новости. По его словам, по уровню сложности этот проект будет сопоставим с крупнейшими российскими и мировыми подземными сооружениями.

«Мы сейчас на основе серьёзной доказательной базы можем сказать, что этот тоннель технически реализуем, безусловно экономически эффективен и целесообразен. Это уникальный проект, который затрагивает интересы практически всего мира», — отметил Разбегин.

Учёный подчеркнул, что мировая практика уже доказала возможность подобных инженерных решений. В пример он привёл тоннель под Ла-Маншем, подводные тоннели Токийской бухты и Китая.

«У нас самих накопилась огромная практика — Северомуйский тоннель в Бурятии или Лефортовский тоннель в Москве по характеру проблем и степени сложности ненамного уступают тому, что мы будем иметь под Беринговым проливом», — добавил он.

Работы по исследованию технических решений для сооружения тоннеля между Чукоткой и Аляской ведутся с 1990-х годов. Самая перспективная концепция предусматривает строительство двух транспортных и одного сервисного тоннеля, соединённых сбойками для технического обслуживания.

Из-за особенностей географии Берингова пролива тоннель может состоять из трёх участков: одного короткого (около 4,5 км) между островами и двух основных, длина каждой из которых сопоставима с Евротоннелем под Ла-Маншем. Общая протяжённость сооружения может составить от 98 до 112 километров.

Напомним, что трансконтинентальный тоннель через Берингов пролив в СМИ назвали «тоннелем Путин-Трамп». Согласно имеющимся сведениям, американская сторона восприняла эту инициативу с одобрением, а президент США Дональд Трамп счёл её интересной. Это обсуждение подчёркивает поиск новых направлений для российско-американского экономического партнёрства в сфере инфраструктурных проектов.