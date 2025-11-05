Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 ноября, 09:05

Российские звёзды примерили кокошники, тренд на которые поддержал Путин

Анна Калашникова, Татьяна Терёшина и Елена Князева. Обложка © NEWS.ru / Наталья Шатохина

Анна Калашникова, Татьяна Терёшина и Елена Князева. Обложка © NEWS.ru / Наталья Шатохина

Возрождение кокошников как модного аксессуара, начатое поколением зумеров и получившее поддержку со стороны президента России Владимира Путина, стало темой специального проекта NEWS.ru. Современная интерпретация традиционного головного убора объединила представительниц шоу-бизнеса в проекте «Звёзды в кокошниках», где певицы Татьяна Терёшина, Елена Князева и Анна Калашникова воплотили образы сказочных героинь в современном прочтении.

Так, Терёшина, которая использовала кокошник в своих клипах ещё два десятилетия назад, охарактеризовала этот тренд как вечный, отметив творческое переосмысление русской культуры в новых формах. А Князева обратила внимание на международный охват моды.

Русская гордость: Как начали носить кокошник, за что он нравится Путину и как отражает русский дух
Русская гордость: Как начали носить кокошник, за что он нравится Путину и как отражает русский дух

«Тренд на кокошники — очень важный, безумно модный не только в России, но и во всём мире благодаря соцсетям, в том числе западным, которые какое-то время осуждали всё пророссийское. Но сейчас даже западные блогеры с такой охотой, с таким огромным желанием снимаются в исконно русских образах с кокошниками», — отметила звезда.

В свою очередь Калашникова, исполняющая патриотические композиции, подчеркнула культурологическое значение тенденции. По её мнению, популярность кокошников способствует возрождению национальных корней и укреплению интереса к традиционному наследию среди современной аудитории.

Это по любви: Life.ru поговорил с «амбассадором кокошников» в Госдуме о моде на русское и похвале Путина
Это по любви: Life.ru поговорил с «амбассадором кокошников» в Госдуме о моде на русское и похвале Путина

Напомним, Владимир Путин отметил возрождение среди молодых девушек моды на посещение мероприятий в традиционных русских нарядах и кокошниках. Глава государства уверен, что наличие у молодых людей такой внутренней защиты считает очень хорошим знаком. По его мнению, это говорит о настоящей зрелости российского общества. После этого россиянки бросились скупать кокошники.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Путин
  • аннакалашникова
  • Татьяна Терешина
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar