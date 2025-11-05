Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 ноября, 10:02

Кремль указал на желание западных СМИ попасть в «котлы» с тысячами бойцов ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ART production

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ART production

Предложение президента России Владимира Путина посетить «котлы» на Купянском и Красноармейском направлениях вызвало значительный интерес среди западных СМИ. Об этом на ежедневном брифинге сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Интерес очень большой. Нам известно, что большое количество западных журналистов туда хотели бы поехать», — сказал представитель Кремля.

Однако Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о желании украинских медиа отправиться в эти зоны боевых действий.

Киев запретил доступ журналистов и СМИ к «котлам» из страха раскрыть правду
Киев запретил доступ журналистов и СМИ к «котлам» из страха раскрыть правду

Напомним, что ранее президенту России Владимиру Путину доложили о формировании двух котлов в зоне СВО с 10 тысячами бойцов ВСУ. Глава государства сообщил о возможной паузе в наступательных действиях российских войск против окружённых украинских сил, данная пауза может быть использована как «гуманитарное окно» для работы представителей СМИ на указанных территориях. С ответом от лица Киева выступил спикер МИД Украины Георгий Тихий. Он отклонил предложение.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Путин
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar