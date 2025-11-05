Кремль указал на желание западных СМИ попасть в «котлы» с тысячами бойцов ВСУ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ART production
Предложение президента России Владимира Путина посетить «котлы» на Купянском и Красноармейском направлениях вызвало значительный интерес среди западных СМИ. Об этом на ежедневном брифинге сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Интерес очень большой. Нам известно, что большое количество западных журналистов туда хотели бы поехать», — сказал представитель Кремля.
Однако Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о желании украинских медиа отправиться в эти зоны боевых действий.
Напомним, что ранее президенту России Владимиру Путину доложили о формировании двух котлов в зоне СВО с 10 тысячами бойцов ВСУ. Глава государства сообщил о возможной паузе в наступательных действиях российских войск против окружённых украинских сил, данная пауза может быть использована как «гуманитарное окно» для работы представителей СМИ на указанных территориях. С ответом от лица Киева выступил спикер МИД Украины Георгий Тихий. Он отклонил предложение.
