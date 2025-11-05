Предложение президента России Владимира Путина посетить «котлы» на Купянском и Красноармейском направлениях вызвало значительный интерес среди западных СМИ. Об этом на ежедневном брифинге сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Интерес очень большой. Нам известно, что большое количество западных журналистов туда хотели бы поехать», — сказал представитель Кремля.

Однако Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о желании украинских медиа отправиться в эти зоны боевых действий.