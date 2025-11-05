Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 ноября, 12:26

Директора клиники пластической хирургии в Москве заподозрили в торговле детьми

Обложка © Клиника «New Me»

Обложка © Клиника «New Me»

Директора московской клиники пластической хирургии подозревают в торговле детьми. По информации Telegram-канала Baza, глава клиники «New Me» Дарина Рубинина стала четвёртой фигуранткой по делу о продаже детей.

Тверской районный суд рассмотрит вопрос об избрании ей меры пресечения уже завтра, 6 ноября.

Ранее председатель и клинический психолог «Содружества семей» Ирина Рудницкая была арестована по обвинению в торговле детьми. Вслед за ней под стражу взяли ещё двух фигурантов дела. Позже также была задержана и глава упомянутой клиники в Щёлково.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

Дела Рудницкой и Логиновой о торговле детьми оказались не связаны между собой
Дела Рудницкой и Логиновой о торговле детьми оказались не связаны между собой
BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Дети
  • Криминал
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar