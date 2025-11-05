Директора клиники пластической хирургии в Москве заподозрили в торговле детьми
Обложка © Клиника «New Me»
Директора московской клиники пластической хирургии подозревают в торговле детьми. По информации Telegram-канала Baza, глава клиники «New Me» Дарина Рубинина стала четвёртой фигуранткой по делу о продаже детей.
Тверской районный суд рассмотрит вопрос об избрании ей меры пресечения уже завтра, 6 ноября.
Ранее председатель и клинический психолог «Содружества семей» Ирина Рудницкая была арестована по обвинению в торговле детьми. Вслед за ней под стражу взяли ещё двух фигурантов дела. Позже также была задержана и глава упомянутой клиники в Щёлково.
Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.