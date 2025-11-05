Дела Рудницкой и Логиновой о торговле детьми оказались не связаны между собой
Дела о торговле несовершеннолетними в отношении Ирины Рудницкой, Юлии Логиновой и ещё 18 фигурантов не имеют между собой связей. Об этом сообщил участник судебного процесса.
Подсудимые по делу Логиновой не знакомы с Рудницкой. Речь идёт о разных эпизодах, хотя сама тема уголовных дел остаётся на повестке. Адвокаты считают, что ряд проблем нужно закрывать через изменения в законодательстве, а не только средствами уголовного преследования, сообщает ТAСС.
Следствие установило, что супружеская пара в феврале решила приобрести новорождённого. Они нашли незаконно пребывающую в России женщину, которая согласилась продать им ребёнка. В частной клинике в подмосковном Щёлкове супруги договорились с врачом о проведении родов и оформлении официальных документов на их имена — за вознаграждение 150 тысяч рублей.
Ранее Life.ru сообщал, что председатель и клинический психолог «Содружества семей» Ирина Рудницкая была арестована по обвинению в торговле детьми. После этого под стражу были отправлены ещё два фигуранта дела. Спустя некоторое время отвечать перед законом пришлось и главе той самой клиники в Щёлкове.
А вот Юлия Логинова угодила под суд осенью 2023 года после болезни сына, которого лечили смертельно опасным для него лекарством. Следователи выяснили, что всех своих детей она купила за деньги, оформив на них поддельные документы. В итоге женщина оказалась в СИЗО и признала вину.
