Дела Рудницкой и Логиновой о торговле детьми оказались не связаны между собой

Дела о торговле несовершеннолетними в отношении Ирины Рудницкой, Юлии Логиновой и ещё 18 фигурантов не имеют между собой связей. Об этом сообщил участник судебного процесса.

Подсудимые по делу Логиновой не знакомы с Рудницкой. Речь идёт о разных эпизодах, хотя сама тема уголовных дел остаётся на повестке. Адвокаты считают, что ряд проблем нужно закрывать через изменения в законодательстве, а не только средствами уголовного преследования, сообщает ТAСС.

Следствие установило, что супружеская пара в феврале решила приобрести новорождённого. Они нашли незаконно пребывающую в России женщину, которая согласилась продать им ребёнка. В частной клинике в подмосковном Щёлкове супруги договорились с врачом о проведении родов и оформлении официальных документов на их имена — за вознаграждение 150 тысяч рублей.