Психолог раскрыла, по каким фразам можно вычислить мошенника

В условиях массового распространения телефонного мошенничества способность распознать злоумышленника в первые секунды разговора становится важнейшим навыком психологической защиты, уверена кандидат психологических наук Елена Шпагина. По её словам, ключевым вербальным маркером злоумышленников является создание искусственной срочности.

«Фразы, начинающиеся с шаблонов «Мы блокируем вашу карту», «С вашим родственником случилась беда», «Вы совершили подозрительный платёж», направлены на мгновенный выброс адреналина», — предупредила эксперт.

Вторым характерным признаком она назвала давление на авторитет через имитацию официального статуса. Мошенники используют профессиональную терминологию и команды: «не вешайте трубку» или «сообщите коды из СМС». Особое внимание нужно обращать на голосовые особенности: излишне роботизированную речь в начале разговора, которая сменяется раздражением при возникновении вопросов.

Невербальным индикатором может служить фоновая обстановка: гул колл-центр или другие голоса, зачитывающие аналогичные тексты. Эти признаки свидетельствуют о работе организованной преступной группы, а не отдельного специалиста банка или государственного учреждения.

«Универсальная рекомендация такова: если звонок вызывает у вас внутреннее напряжение, чувство необъяснимой тревоги, а собеседник давит на вас срочностью и требует немедленных действий, то самое верное решение — прекратить диалог», — заключила собеседница RT.