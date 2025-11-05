Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 ноября, 12:47

Психолог раскрыла, по каким фразам можно вычислить мошенника

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

В условиях массового распространения телефонного мошенничества способность распознать злоумышленника в первые секунды разговора становится важнейшим навыком психологической защиты, уверена кандидат психологических наук Елена Шпагина. По её словам, ключевым вербальным маркером злоумышленников является создание искусственной срочности.

«Фразы, начинающиеся с шаблонов «Мы блокируем вашу карту», «С вашим родственником случилась беда», «Вы совершили подозрительный платёж», направлены на мгновенный выброс адреналина», — предупредила эксперт.

Мошенники выманивают деньги у россиян под предлогом проверки подлинности купюр
Мошенники выманивают деньги у россиян под предлогом проверки подлинности купюр

Вторым характерным признаком она назвала давление на авторитет через имитацию официального статуса. Мошенники используют профессиональную терминологию и команды: «не вешайте трубку» или «сообщите коды из СМС». Особое внимание нужно обращать на голосовые особенности: излишне роботизированную речь в начале разговора, которая сменяется раздражением при возникновении вопросов.

Невербальным индикатором может служить фоновая обстановка: гул колл-центр или другие голоса, зачитывающие аналогичные тексты. Эти признаки свидетельствуют о работе организованной преступной группы, а не отдельного специалиста банка или государственного учреждения.

«Универсальная рекомендация такова: если звонок вызывает у вас внутреннее напряжение, чувство необъяснимой тревоги, а собеседник давит на вас срочностью и требует немедленных действий, то самое верное решение — прекратить диалог», — заключила собеседница RT.

Мошенники представляются сотрудниками военкомата и вымогают деньги у призывников
Мошенники представляются сотрудниками военкомата и вымогают деньги у призывников

Ранее в МВД назвали россиянам три простых правила, помогающие уберечься от мошенников. Тем временем в Совфеде призвали разработать детский режим SIM-карт для защиты от мошенников. Кстати, злоумышленники начали использовать подмену номера телефона и тактику двойного агента.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Мошенничество
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar