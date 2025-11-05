Нарышкин: Дипломаты запросили у США разъяснение слов Трампа о ядерных испытаниях

Российские дипломаты обратились к американским властям за разъяснениями относительно заявлений президента США Дональда Трампа о возможном возобновлении ядерных испытаний. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности РФ.

По словам главы СВР, российские представители связались с аппаратом Совета национальной безопасности и Госдепартаментом США, чтобы прояснить существо прозвучавших заявлений о указаниях Пентагону относительно испытаний ядерных вооружений.

«На что представители и Белого дома, и Государственного департамента США уклонились от предметной реакции и заверили, что доложат информацию наверх и свяжутся с российской стороной, если будет, мол, сочтено необходимым дать пояснение по существу поднятых российскими дипломатами вопросов», — передал Нарышкин.

Директор разведки добавил, что американская сторона ограничилась формальными заверениями о возможном последующем ответе, не предоставив конкретных разъяснений по существу поднятых вопросов.