Нарышкин: Дипломаты запросили у США разъяснение слов Трампа о ядерных испытаниях
Российские дипломаты обратились к американским властям за разъяснениями относительно заявлений президента США Дональда Трампа о возможном возобновлении ядерных испытаний. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности РФ.
По словам главы СВР, российские представители связались с аппаратом Совета национальной безопасности и Госдепартаментом США, чтобы прояснить существо прозвучавших заявлений о указаниях Пентагону относительно испытаний ядерных вооружений.
«На что представители и Белого дома, и Государственного департамента США уклонились от предметной реакции и заверили, что доложат информацию наверх и свяжутся с российской стороной, если будет, мол, сочтено необходимым дать пояснение по существу поднятых российскими дипломатами вопросов», — передал Нарышкин.
Директор разведки добавил, что американская сторона ограничилась формальными заверениями о возможном последующем ответе, не предоставив конкретных разъяснений по существу поднятых вопросов.
Напомним, американские власти анонсировали субкритические испытания ядерного оружия, в ходе которых не будет запущена цепная реакция, но будут тестироваться компоненты, отвечающие за инициацию атомного взрыва. А сегодня стало известно, что ВС США запустили межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III, она не была оснащена ядерным зарядом. На состоявшемся сегодня заседании Совбеза РФ российский президент Владимир Путин отдал ответственным ведомствам поручение по подготовке предложений о возможности ответных возобновлений ядерных испытаний.
