Семья Усольцевых может уже 40 дней скитаться по лесу: таёжный отшельник описал сценарий

Семья Усольцевых, бесследно пропавшая в тайге Красноярского края, могла оставаться живой, питаясь местной растительностью. Свою теорию описал проживший 20 лет в алтайском лесу отшельник Оджан Наумкин.

«Чтобы охотиться, это надо или охотничье оружие, или снаряжение, которого у них нет и особо не представляется возможным его сделать. Я не знаю, есть ли там рыба, но в целом надежда только на растительную пищу», — заявил он АиФ.

В сибирских условиях зимой можно находить и заваривать траву, а также употреблять в пищу берёзовые и сосновые почки. Подобный рацион, по мнению отшельника, позволил бы взрослым членам семьи просуществовать какое-то время. Однако для пятилетней дочери такой способ выживания будет значительно сложнее.

Кроме того, имея при себе топор, ножовку, верёвки, гвозди и приспособления для розжига огня, семья могла бы соорудить укрытие в пещере или землянке.