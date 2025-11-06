Семья Усольцевых может уже 40 дней скитаться по лесу: таёжный отшельник описал сценарий
Отшельник Наумкин: Усольцевы могли выжить, питаясь местной растительностью
Обложка © VK / Ирина Усольцева
Семья Усольцевых, бесследно пропавшая в тайге Красноярского края, могла оставаться живой, питаясь местной растительностью. Свою теорию описал проживший 20 лет в алтайском лесу отшельник Оджан Наумкин.
«Чтобы охотиться, это надо или охотничье оружие, или снаряжение, которого у них нет и особо не представляется возможным его сделать. Я не знаю, есть ли там рыба, но в целом надежда только на растительную пищу», — заявил он АиФ.
В сибирских условиях зимой можно находить и заваривать траву, а также употреблять в пищу берёзовые и сосновые почки. Подобный рацион, по мнению отшельника, позволил бы взрослым членам семьи просуществовать какое-то время. Однако для пятилетней дочери такой способ выживания будет значительно сложнее.
Кроме того, имея при себе топор, ножовку, верёвки, гвозди и приспособления для розжига огня, семья могла бы соорудить укрытие в пещере или землянке.
Напомним, что Усольцевы и их маленькая дочь пропали в районе Манской петли в Красноярском крае в начале октября по пути к скале Буратинка. Их искали профессиональные спасатели, полиция и волонтёры, они обследовали десятки квадратных километров, но на следы семьи так и не вышли. Удалось разве что поймать сигнал с телефона главы семейства. Знакомые не исключают, что семья могла инсценировать своё исчезновение и сбежать за границу. Но следователи по-прежнему считают несчастный случай приоритетной версией исчезновения Усольцевых.
