В Госдуме предложили ввести «период охлаждения» для сделок с недвижимостью

Волну мошенничеств на рынке вторичной недвижимости, в ходе которой пожилых людей используют для признания сделок недействительными, планируют остановить в Госдуме. Заместитель председателя комитета по экономической политике Михаил Делягин рассказал, что подготовил законопроект о введении обязательного недельного периода охлаждения перед переводом денег продавцу.

По его словам, новая мера будет точечно направлена против наиболее популярной схемы, когда после заключения договора пожилой продавец заявляет о помутнении рассудка, что приводит к признанию сделки недействительной. Однако согласно медицинской практике и законодательству, состояние помутнения рассудка не может длиться более суток, поэтому недельный период охлаждения сделает мошенническую схему неэффективной.