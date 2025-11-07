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Регион
Опубликовано 7 ноября 2025, 11:14

В Госдуме предложили ввести «период охлаждения» для сделок с недвижимостью

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Волну мошенничеств на рынке вторичной недвижимости, в ходе которой пожилых людей используют для признания сделок недействительными, планируют остановить в Госдуме. Заместитель председателя комитета по экономической политике Михаил Делягин рассказал, что подготовил законопроект о введении обязательного недельного периода охлаждения перед переводом денег продавцу.

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«Распространение этого вида мошенничества разрушает вторичный рынок недвижимости как таковой», — подчеркнул собеседник RTVI.

По его словам, новая мера будет точечно направлена против наиболее популярной схемы, когда после заключения договора пожилой продавец заявляет о помутнении рассудка, что приводит к признанию сделки недействительной. Однако согласно медицинской практике и законодательству, состояние помутнения рассудка не может длиться более суток, поэтому недельный период охлаждения сделает мошенническую схему неэффективной.

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Ранее россиян предупредили о рисках при покупке вторичного жилья у пожилых. Кроме того, гражданам объяснили, как купить квартиру у пожилого человека и не лишиться денег. А ещё юрист рассказал, чего нельзя писать в объявлении о сдаче квартиры.

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Борис Эльфанд
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