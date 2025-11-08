Песков высказался о дате проведения прямой линии с Путиным
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Кремль официально и в установленные сроки сообщит дату проведения совместной большой пресс-конференции и прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.
«Официально дату сообщим своевременно», — отметил представитель Кремля.
Напомним, мероприятие запланировано на декабрь 2025 года. Подготовка к нему была началась 17 сентября после соответствующего поручения президента правительству и своей администрации. По словам Пескова, формат ежегодно модернизируется. Сбор вопросов от граждан традиционно начнётся за две недели до прямой линии.
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