«Я не безумец»: Глава МО Бельгии оправдался за призыв «стереть Москву с карты мира»

Министр обороны Бельгии Тео Франкен, ранее допустивший резкие высказывания в адрес России, попытался оправдаться перед пользователями социальных сетей. На своей странице в платформе X он ответил на многочисленные обвинения в неадекватном поведении.

«Я хочу заявить следующее. Оскорбления, которые люди используют в соцсетях, потрясают. Нет, я не «безумец», которого следовало бы «запереть» или «уничтожить», — говорится в публикации министра.

В этом же сообщении Франкен повторил ранее высказанное предположение о возможной причастности России к инцидентам с беспилотными аппаратами на территории Бельгии. При этом он не привёл каких-либо доказательств своей версии, лишь заявив о раздражении некоторых пользователей подобными обвинениями в адрес Москвы.