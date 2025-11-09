В США из-за шатдауна отменили или задержали свыше пяти тысяч авиарейсов

Количество авиарейсов в Соединённых Штатах, отменённых или задержанных в субботу на фоне продолжающегося шатдауна правительства, превысило отметку в пять тысяч. Такие данные приводит онлайн-сервис FlightAware.

По данным сервиса, в субботу было зарегистрировано 4356 случаев задержек внутренних и международных авиаперелётов, ещё 1038 рейсов были полностью отменены. В общей сложности ситуация затронула пассажиров 5394 авиарейсов.

Министр транспорта США Шон Даффи, со своей стороны, сообщил о введении ограничений для частной авиации в условиях приостановки работы федерального правительства. В своём обращении в социальной сети X он написал, что объём перевозок частными воздушными судами уже сокращён в аэропортах с высокой нагрузкой. По его словам, такие самолёты перенаправляются в менее загруженные аэропорты, чтобы диспетчерские службы могли сконцентрироваться на обслуживании коммерческой авиации.

Даффи также подчеркнул, что самолёты, используемые для медицинских транспортировок, экстренных операций и нужд правоохранительных органов, будут обслуживаться в первоочередном порядке.

Ранее Life.ru сообщал, что один из самых продолжительных шатдаунов в истории США уже привёл к массовым сокращениям финансирования в разных сферах, включая ядерную, космическую и транспортную отрасли. Американцы также столкнулись с дефицитом продуктов. Жители стоят в длинных очередях возле пунктов раздачи пищи задолго до открытия, стремясь заполучить хотя бы минимальное количество фруктов, овощей, хлеба, молочных изделий и консервированных товаров.