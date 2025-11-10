Рассмотрение дела «крабового короля» Олега Кана отложено до 17 ноября

Фрунзенский районный суд Владивостока принял решение о переносе заседания по делу сахалинского бизнесмена Олега Кана, известного как «крабовый король», на 17 ноября. Суд должен рассмотреть ходатайство защиты о прекращении уголовного преследования в связи со смертью подсудимого, сообщает РИА «Новости». Кан обвинялся в создании преступного сообщества, контрабанде живого краба на сумму свыше 2,6 миллиарда рублей, а также в уклонении от уплаты налогов.