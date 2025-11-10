Россия и США
10 ноября, 08:34

Минтруд протестирует новый механизм оценки нуждаемости семей

Обложка © Life.ru

Минтруд предложил новый способ проверки нуждаемости семей, которые получают единое пособие. Ведомство хочет анализировать все поступления на банковские счета членов семьи, а не только официальные доходы, как сейчас. Об этом пишет «Коммерсант».

Если обороты по счетам окажутся выше задекларированных доходов больше чем на 200%, семье могут отказать в выплате. Не будут учитываться только переводы между родственниками, кредиты, налоговые вычеты и деньги от продажи имущества.

Пилотный проект планируют запустить в 2026 году сразу в трех регионах — Московской области, ХМАО и ЯНАО. В эксперимент войдут подготовка систем обмена данными, тестирование методики и дальнейшее применение новых правил.

По данным источников, модель основана на московской практике: в столице анализ поступлений используют с 2022 года. В Минтруде считают, что такой подход поможет точнее распределять соцпомощь и снизить долю необоснованных отказов.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков высказался о введении четырёхдневки или шестидневки в России, а также выступил против налога на тунеядство.

Марина Фещенко
