Прокуратура Франции предложила перевести Саркози из тюрьмы под надзор суда

Французская прокуратура предложила перевести бывшего президента Николя Саркози под судебный контроль, при этом ему будет запрещено контактировать с участниками дела о финансировании его предвыборной кампании. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

«Препятствовать контакту с участниками дела, по которому он приговорён к лишению свободы и апелляция по которому будет рассмотрена в марте 2026 года», — говорится в материале.

Предложение об изменении меры пресечения было озвучено на слушании в апелляционном суде, где рассматривается вопрос об освобождении 70-летнего политика. Саркози участвует в заседании по видеосвязи. Если суд примет предложение прокуратуры, бывший президент может быть освобождён немедленно. Ожидается, что решение суда будет объявлено в 15:30 мск.