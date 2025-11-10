Прокуратура Франции предложила перевести Саркози из тюрьмы под надзор суда
Экс-президента Франции Николя Саркози. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO
Французская прокуратура предложила перевести бывшего президента Николя Саркози под судебный контроль, при этом ему будет запрещено контактировать с участниками дела о финансировании его предвыборной кампании. Об этом сообщил телеканал BFMTV.
«Препятствовать контакту с участниками дела, по которому он приговорён к лишению свободы и апелляция по которому будет рассмотрена в марте 2026 года», — говорится в материале.
Предложение об изменении меры пресечения было озвучено на слушании в апелляционном суде, где рассматривается вопрос об освобождении 70-летнего политика. Саркози участвует в заседании по видеосвязи. Если суд примет предложение прокуратуры, бывший президент может быть освобождён немедленно. Ожидается, что решение суда будет объявлено в 15:30 мск.
Напомним, что 21 октября бывший президент Франции Николя Саркози был доставлен в тюрьму Санте под Парижем для отбывания пятилетнего срока заключения. Его разместили в одиночной камере площадью 11 квадратных метров без открывающегося окна. Саркози предоставлены особые условия содержания, включая большее количество свиданий с семьёй — до четырёх раз в неделю — и изоляцию от других заключённых. Сразу после прибытия у ворот тюрьмы собрались сотни сторонников Саркози». Через некоторое время экс-президенту начали угрожать другие заключённые, в том числе ночью, когда они светили ему в окно фонариками и выкрикивали непристойности. Саркози отказался от тюремного питания из-за опасений за безопасность, опасаясь, что кто-то мог подмешать что-то в еду.
