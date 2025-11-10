В ещё одном регионе России запрещают аборты без показаний
Смоленским клиникам рекомендовали не делать аборты без показаний
Обложка © Life.ru
Правительство Смоленской области рекомендовало медицинским организациям не проводить аборты без медицинских показаний. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин на пресс-конференции в Москве.
По словам главы региона, власти обратили внимание на «пугающую статистику» по числу абортов. В связи с этим начата работа в двух направлениях. Первое — взаимодействие с надзорными ведомствами, чтобы исключить продажу препаратов для прерывания беременности без врачебного предписания. Второе — работа с государственными и частными клиниками, которым предложено проводить аборты только при наличии медпоказаний.
Анохин подчеркнул, что речь идёт не о запрете, а о рекомендациях. По его словам, медики стараются вести дополнительные консультации с женщинами и убеждать их отказаться от прерывания беременности.
Ранее в РПЦ призвали вписать запрет абортов в Конституцию России. А в Петербурге утвердили штрафы за склонение к аборту. В Брянской области тоже ввели меры наказания.
