В ещё одном регионе России запрещают аборты без показаний

Правительство Смоленской области рекомендовало медицинским организациям не проводить аборты без медицинских показаний. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин на пресс-конференции в Москве.

По словам главы региона, власти обратили внимание на «пугающую статистику» по числу абортов. В связи с этим начата работа в двух направлениях. Первое — взаимодействие с надзорными ведомствами, чтобы исключить продажу препаратов для прерывания беременности без врачебного предписания. Второе — работа с государственными и частными клиниками, которым предложено проводить аборты только при наличии медпоказаний.

Анохин подчеркнул, что речь идёт не о запрете, а о рекомендациях. По его словам, медики стараются вести дополнительные консультации с женщинами и убеждать их отказаться от прерывания беременности.